Сент-Джонстон у своєму твіттері повідомив, що Максим Кучерявий отримав виклик до збірної України U-21.

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Зазначимо, що хавбек вперше отримає змогу зіграти за команду Руслана Ротаня, яка організовує збори посеред листопада (з 15 по 22 числа). У цей період збірна України U-21 проведе 2 поєдинки – проти Ізраїлю (19 листопада) та Грузії (21 листопада).

Додамо, що молодіжна збірна України здобула путівку на Євро-2023. Там підопічні Ротаня потрапили до групи B, в якій зійдеться з Румунією, Хорватією та Іспанією.

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