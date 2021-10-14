"Від цього матчу залишилися двоякі враження. Наші футболісти почали його дуже добре, швидко забили м'яч. Але потім я здивувався: чому відразу після голу Ярмоленка ми віддали ініціативу і глибоко притиснулися до своїх воріт. Я розумію, що за такого рахунку гра будується на контратаках, і незабаром одна з них могла завершитися черговим взяттям воріт гостей. Забий Тимчик після виходу один на один – і питання про переможця, вважаю, було б зняте, хоч і ігрового часу ще було багато. Потім українська збірна начебто вирівняла гру, і здавалося, що все йде нормально. Однак у другому таймі, десь після 60-ї хвилини, було видно, що наші футболісти підсіли фізично. Думаю, це і стало основною причиною зміни характеру гри. Хоча могла позначитися і психологічна причина, позаяк хлопці переживали за результат. На гру з боснійцями вийшов такий же склад, як і трьома днями раніше в Фінляндії.

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Як ми бачимо, дуже складно нашим гравцям проводити два поєдинки за такий короткий період часу. Що стосується Боснії, то вона виглядала досить впевнено. Команда перебудувалася тактично, і стала більше грати на атаку. На флангах було по два гравці. Завдяки цьому і відбувались флангові передачі, на які боснійці розраховували з урахуванням наявності високорослих нападників. Вони могли забивати головою в другому таймі, але не вдалося. Чесно кажучи, в ході матчу я відчував, що довго ми не витримаємо. З фінами було по-іншому – тоді вдалося витримати і не пропустити в свої ворота. Але майстерність гравців Боснії, на мій погляд, вища, ніж у футболістів збірної Фінляндії. Прикро, що пропустили такий м'яч. Хоча гол цей дуже красивий, ефектний. На жаль, наша команда в обороні недопрацювала. Повторюся: ми підсіли фізично. Було видно, що багато помилок виникало на рівному місці, і в контратаку ми практично не вибігали. Ось і доводиться шкодувати про невикористані моменти. Забий Яремчук у другому таймі – і картинка була б зовсім інша, українській збірній можна було б розраховувати на перемогу в такому важливому для неї поєдинку", – цитує Шарана Meta-ratings.

Нагадаємо, українцям залишилось провести лише одну гру в рамках кваліфікації до ЧС-2022. У виїзному матчі проти Боснії команді Петракова потрібно перемагати, щоб гарантувати собі другу сходинку у групі D. Поєдинок відбудеться 16 листопада.

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