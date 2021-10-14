"От этого матча остались двоякие впечатления. Наши футболисты начали его очень хорошо, быстро забили мяч. Но потом я удивился: почему сразу после гола Ярмоленко мы отдали инициативу и глубоко прижались к своим воротам. Я понимаю, что при таком счете игра строится на контратаках, и вскоре одна из них могла завершиться очередным взятием ворот гостей. Забей Тимчик после выхода один на один – и вопрос о победителе, считаю, был бы снято, хотя и игрового времени еще было много. Затем украинская сборная вроде выровняла игру, и казалось, что все идет нормально. Однако во втором тайме, где-то после 60-й минуты, было видно, что наши футболисты подсели физически. Думаю, это и стало основной причиной изменения характера игры. Хотя могла сказаться и психологическая причина, поскольку ребята переживали за результат. На игру с боснийцами получился такой же состав, как и тремя днями ранее в Финляндии.

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Как мы видим, очень сложно нашим игрокам проводить два поединка за такой короткий период времени. Что касается Боснии, то она выглядела довольно уверенно. Команда перестроилась тактически, и стала больше играть на атаку. На флангах было по два игрока. Благодаря этому и происходили фланговые передачи, на которые боснийцы рассчитывали с учетом наличия высокорослых нападающих. Они могли забивать головой во втором тайме, но не удалось. Честно говоря, в ходе матча я чувствовал, что долго мы не выдержим. С финнами было по-другому – тогда удалось выдержать и не пропустить в свои ворота. Но мастерство игроков Боснии, на мой взгляд, выше, чем у футболистов сборной Финляндии. Обидно, что пропустили такой мяч. Хотя гол этот очень красивый, эффектный. К сожалению, наша команда в обороне недоработала. Повторюсь: мы подсели физически. Было видно, что много ошибок возникало на ровном месте, и в контратаку мы практически не выбегали. Вот и приходится сожалеть о неиспользованных моменты. Забей Яремчук во втором тайме - и картинка была бы совсем другая, украинской сборной можно было бы рассчитывать на победу в таком важном для нее поединка", – цитирует Шарана Meta-ratings.

Напомним, украинцам осталось провести лишь одну игру в рамках квалификации к ЧМ-2022. В выездном матче против Боснии команде Петракова нужно побеждать, чтобы гарантировать себе второе место в группе D. Поединок состоится 16 ноября.

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