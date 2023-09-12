Україна U-21 – Північна Ірландія U-21: стартові склади та відеотрансляція матчу відбору на Євро-2025
Молодіжна збірна України зустрічається з однолітками Північної Ірландії у першому матчі кваліфікації на Євро-2025. Стартові склади та онлайн-трансляція – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Україна U-21 – Північна Ірландія U-21 стартує о 19:30 за київським часом. Через російське вторгнення молодіжка змушена приймати суперника у словацькому місті Попрад. Дивитися гру через Youtube-канал УАФ можна безпосередньо в цій новині.
Стартові склади команд
Україна: Нещерет – Роман, Салюк, Батагов, Смоляков – Бражко – Брагару, Ярмолюк, Рубчинський, Волошин – В'юнник.
Запасні: Фесюн, Булеза, Слюбик, Лосенко, Сігєєв, Квасниця, Павлюк, Скорко, Краснопір.
Північна Ірландія: МакМуллан – МакКлілланд, Фогарті, Стюарт, Форбз – Маршалл, МакДоннелл, Джонстон – МакГакін, Келлі, МакКірнан.