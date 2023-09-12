Молодежная сборная Украины встречается со сверстниками Северной Ирландии в первом матче квалификации на Евро-2025. Стартовые составы и онлайн-трансляция – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Украина U-21 – Северная Ирландия U-21 стартует в 19:30 по киевскому времени. Из-за российского вторжения молодежка вынуждена принимать соперника в словацком городе Попрад. Смотреть игру через Youtube-канал УАФ можно прямо в этой новости.

Стартовые составы команд

Украина: Нещерет – Роман, Салюк, Батагов, Смоляков – Бражко – Брагару, Ярмолюк, Рубчинский, Волошин – Вьюнник.

Запасные: Фесюн, Булеза, Слюбик, Лосенко, Сигеев, Квасница, Павлюк, Скорко, Краснопир.

Северная Ирландия: МакМуллан – МакКлилланд, Фогарти, Стюарт, Форбз – Маршалл, МакДоннелл, Джонстон – МакГакин, Келли, МакКирнан.