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Україна – Сербія: де дивитися матч відбору до Євро-2020

07:30 955 Читать на русском
Україна – Сербія: де дивитися матч відбору до Євро-2020
Україна – Сербія: де дивитися матч відбору до Євро-2020

Збірні України та Сербії зіграють у 3-му турі відбору на Євро-2020. Де дивитись гру онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

 

Матч Україна – Сербія відбудеться сьогодні, 7 червня, на стадіоні Арена Львів. Початок поєдинку – о 21:45 за київським часом.

Україна – Сербія: прогноз на матч відбору до Євро-2020

Поєдинок Україна – Сербія онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалах "ТРК Україна" та "Футбол 1", починаючи з 21:40. "Футбол 24" також проведе текстову онлайн-трансляцію матчу 3-го туру відбору на Євро-2020.

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Нагадаємо, збірна України після 2-х турів лідирує у групі B. Підопічні Андрія Шевченка набрали 4 очки – нічия з Португалією та перемога над Люксембургом. У Сербії 1 очко, проте балканці зіграли лише один поєдинок – проти команди Португалії.

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Україна – Сербія: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020
08:00
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Теги
Збірна України Євро-2020 Україна Україна Україна - Сербія Сербія Сербія
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