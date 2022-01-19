Збірна України поступилася (2:3) господарям турніру та ускладнила собі завдання виходу з групи.

Євро-2022

Нідерланди – Україна – 3:2

Голи: Садуні, 22, Аттаїбі, 24, Бузамбу, 30 – Зварич, 1, Шотурма, 38

Україна вважалася явним фаворитом зустрічі. Нідерланди – найслабша за рейтингом команда турніру. "Синьо-жовті" потужно розпочали. Вже на першій хвилині Михайло Зварич відкрив рахунок точним ударом лівою!

Нідерланди непогано грали, а наші хлопці пускали суперників на ударні позиції. Кирило Ципун не раз рятував Україну на воротах. Кілька разів пощастило: Аттаїбі пробив біля стійки, а Массауї влучив у поперечину.

Українці відповідали на контратаках. Хороший шанс був у Шотурми, гостро здалеку бив Сірий. Перший тайм наша команда все ж завершувала в атаках. До перерви вдалося підрівнятися за ударами (по 20).

На старті другого тайму Нідерланди шокували нашу збірну двома голами. Садуні головою замкнув подачу воротаря і зрівняв рахунок. Аттаїбі скористався обрізкою наших і вивів "ораньє" вперед.

Українці прокинулися та створили низку супершансів, але Журба та Корсун ними не скористалися. Чернявський з двох метрів не влучив у площину. Розлагодилася гра в хлопців Олександра Косенка.

Нідерланди забили третій, коли Бузамбу обіграв Журбу та з розвороту вразив ворота. Україна відразу відповіла ударами Шотурми (заблокували) та Лебідя (голкіпер).

Україна перейшла на гру з п'ятьма польовими. Довго не вдавалося організувати хорошу атаку. За дві хвилини до сирени Петро Шотурма скоротив відставання, але на більше "синьо-жовті" не спромоглися.

В іншому матчі нашої групи Португалія переграла Сербію (4:2). 23 січня (о 15:30) українці зіграють ключовий поєдинок проти сербів. У плей-офф вийдуть дві найкращі команди квартету.