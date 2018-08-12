Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу

Національна збірна України з міні-футболу програла Італії з рахунком 3:6.

Україна приймає Євро-2018 з міні-футболу. Сьогодні господарі турніру зустрічалися з Італією.

Рахунок у матчі відкрили українці, але до кінця першого тайму гості вели з рахунком 3:1. Одразу по перерві італійці забили ще двічі. Після цього команди обмінялися голами, матч закінчився з рахунком 6:3 на користь команди Італії.

Наступним суперником команди України стане Словаччина, матч розпочнеться завтра о 19:00.

Євро-2018 з міні-футболу, 1 тур групи А

Україна – Італія – 3:6

Голи: Драган, 4, Шайдюк, 30, Заєць, 39 – Тровато, 8, Тейшейра, 9, Галлініка, 14, Агілар, 23, Берті, 29, Занноні, 32

Ліверпуль – Вест Хем: "пристойний Ярмоленко", вчинок Салаха, суддівський прокол і заявка на чемпіонство