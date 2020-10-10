"Думаю, несмотря на счет 1:7 от Франции, трагедии из этого поражения ни болельщикам, ни футболистам делать не стоит. Уверен, ребята и тренерский штаб сделают надлежащие выводы. Не стоит забывать, что сборная недосчиталась 14 футболистов, часть из них заболели .

Украина – Германия: где смотреть матч Лиги наций

Предсказать, каким будет состав на Германию, сложно. Но я думаю, что украинцы соберутся и не проиграют все же немцам. Хочется в это верить", – цитирует Коновалова Meta-ratings.com.ua.

Напомним, уже сегодня, 10-го октября, сборная Украины встретится с командой Германии. Начало матча в 21:45.

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