Україна – Німеччина: відома кількість вболівальників на НСК Олімпійський
10 жовтня 23:53 - Читать на русском
Вболівальники збірної України вперше мали можливість підтримати свою команду після карантину.
завершено
Матіас Гінтер 20’
Леон Ґорецка 49’
20’ Матіас Гінтер
49’ Леон Ґорецка
На трибунах НСК Олімпійський під час поєдинку Ліги націй Україна – Німеччина (2:1) було зафіксовано 17 тисяч 573 глядачі.
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Усі вболівальники займали свої місця згідно правил безпеки під час пандемії, головний стадіон країни був заповнений на 30%.
Нагадаємо, нещодавно УЄФА дозволив присутність вболівальників під час проведення єврокубкових матчів, але організатори поєдинку повинні отримати дозвіл на це від місцевої влади.
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