Вболівальники збірної України вперше мали можливість підтримати свою команду після карантину.

На трибунах НСК Олімпійський під час поєдинку Ліги націй Україна – Німеччина (2:1) було зафіксовано 17 тисяч 573 глядачі.

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Усі вболівальники займали свої місця згідно правил безпеки під час пандемії, головний стадіон країни був заповнений на 30%.

Нагадаємо, нещодавно УЄФА дозволив присутність вболівальників під час проведення єврокубкових матчів, але організатори поєдинку повинні отримати дозвіл на це від місцевої влади.

Україна гідно програла Німеччині в матчі Ліги націй, перервавши кілька історичних серій