Украина – Германия: известно количество болельщиков на НСК Олимпийский
23:53 - Читати українською
Болельщики сборной Украины впервые имели возможность поддержать свою команду после карантина.
На трибунах НСК Олимпийский во время поединка Лиги наций Украина – Германия (2:1) было зафиксировано 17 тысяч 573 зрители.
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Все болельщики занимали свои места согласно правилам безопасности во время пандемии, главный стадион страны был заполнен на 30%.
Напомним, недавно УЕФА разрешил присутствие болельщиков во время проведения еврокубковых матчей, но организаторы поединка должны получить разрешение на это от местных властей.
Украина достойно проиграла Германии в матче Лиги наций, прервав исторические серии
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