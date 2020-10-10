Болельщики сборной Украины впервые имели возможность поддержать свою команду после карантина.

На трибунах НСК Олимпийский во время поединка Лиги наций Украина – Германия (2:1) было зафиксировано 17 тысяч 573 зрители.

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Все болельщики занимали свои места согласно правилам безопасности во время пандемии, главный стадион страны был заполнен на 30%.

Напомним, недавно УЕФА разрешил присутствие болельщиков во время проведения еврокубковых матчей, но организаторы поединка должны получить разрешение на это от местных властей.

Украина достойно проиграла Германии в матче Лиги наций, прервав исторические серии