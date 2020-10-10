Хавбек збірної України Руслан Маліновський отримав жовту картку у поєдинку проти національної команди Німеччини.

Україна – Німеччина: онлайн-трансляція матчу Ліги націй – домінування Динамо і сюрприз від Шевченка

Через перебір "гірчичників" гравець Аталанти не зможе зіграти у зустрічі з іспанцями, яка запланована на 13 жовтня, початок о 21:45. У першому матчі "Фурія Роха" у рідних стінах знищила українців (4:0).

Нагадаємо, у групі Ліги націй підопічні Шевченка змагаються з Німеччиною, Швейцарією та Іспанією.

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