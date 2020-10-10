Маліновський не допоможе збірній України у матчі проти Іспанії
10 жовтня 22:50 - Читать на русском
Андрій Шевченко втратив ключового гравця на наступний матч Ліги націй.
Хавбек збірної України Руслан Маліновський отримав жовту картку у поєдинку проти національної команди Німеччини.
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Через перебір "гірчичників" гравець Аталанти не зможе зіграти у зустрічі з іспанцями, яка запланована на 13 жовтня, початок о 21:45. У першому матчі "Фурія Роха" у рідних стінах знищила українців (4:0).
Нагадаємо, у групі Ліги націй підопічні Шевченка змагаються з Німеччиною, Швейцарією та Іспанією.
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