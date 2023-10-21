Збірна України U-17 проведе дуже важливий матч у відборі на чемпіонат Європи.

Підопічні Володимира Єзерського зустрінуться з Німеччиною у третьому турі попереднього раунду відбору. Стартовий свисток о 13:00, безкоштовна трансляція у цій новині.

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У попередніх турах збірна України U-17 розписала нічию з фіннами (2:2) і розбила Ліхтенштейн (7:0), який є господарем групи. Для проходу в наступний етап кваліфікації "синьо-жовтим" вистачить і нічиєї проти німців. Через особливості регламенту продовжити боротьбу можна навіть за умови поразки, але для цього потрібно буде дочекатись завершення інших груп.