Україна – Німеччина: пряма трансляція матчу за наступний раунд відбору Євро U-17
13:00 - Читать на русском
Збірна України U-17 проведе дуже важливий матч у відборі на чемпіонат Європи.
Підопічні Володимира Єзерського зустрінуться з Німеччиною у третьому турі попереднього раунду відбору. Стартовий свисток о 13:00, безкоштовна трансляція у цій новині.
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У попередніх турах збірна України U-17 розписала нічию з фіннами (2:2) і розбила Ліхтенштейн (7:0), який є господарем групи. Для проходу в наступний етап кваліфікації "синьо-жовтим" вистачить і нічиєї проти німців. Через особливості регламенту продовжити боротьбу можна навіть за умови поразки, але для цього потрібно буде дочекатись завершення інших груп.
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