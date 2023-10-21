Подопечные Владимира Езерского встретятся с Германией в третьем туре предварительного раунда отбора. Стартовый свисток в 13:00, бесплатная трансляция в этой новости.

Збірна України з гравців Баварії, Іспанії та Італії, бомбардир топ-клубу – шанси незвичної команди зірочок на Євро-2024

В предыдущих турах сборная Украины U-17 расписала ничью с финнами (2:2) и разбила Лихтенштейн (7:0), являющийся хозяином группы. Для прохода в следующий этап квалификации "сине-желтым" хватит и ничьей против немцев. Из-за особенностей регламента продолжить борьбу можно даже при поражении, но для этого нужно будет дождаться завершения других групп.