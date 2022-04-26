Юнацька збірна України поступилася одноліткам з Італії й припинила боротьбу за путівку на Євро-2022 U-17. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Євро 2022 U-17. Група 6, 3 тур

Україна – Італія – 1:3

Голи: Балаба, 90+4 – Вакка, 28, Ді Маджо, 59, Ліпані, 74

Україна програла Італії і не зіграє на Євро-2022 U-17 – вилучення капітана, незабитий пенальті, шанси на диво були

Підопічним Олега Кузнєцова потрібно було перемагати лідера квартету або ж сподіватися на фіаско Польщі з аутсайдером. Жодна з умов не стала реальністю. Ба більше, збірна України втратила шанс повернутися в гру, не реалізувавши пенальті, і лише в компенсований час уникла розгрому.