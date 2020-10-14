"Сценарій гри міг бути іншим, якщо б ми зуміли забити. Наш гол міг вплинути на хід цієї зустрічі. Перемога тут стала б великим кроком вперед.

Україна – Іспанія – 1:0 – відео гола Циганкова та огляд матчу

По ходу матчу ми додавали. З початком другого тайму стали грати набагато швидше, але реалізувати свої моменти не вдалося. Ми повинні критикувати лише самих себе і продовжувати вдосконалюватися. Я не думаю, що Де Хеа несе відповідальність за пропущений гол – врешті-решт, це відповідальність кожного", – сказав Себальйос у коментарі офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, у матчі 4-го туру Ліги націй Україна вперше в історії перемогла збірну Іспанії з рахунком 1:0. Голом відзначився Віктор Циганков.

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