"Сценарий игры мог быть другим, если бы мы сумели забить. Наш гол мог повлиять на ход этой встречи. Победа здесь стала бы большим шагом вперед.

Украина – Испания – 1:0 – видео гола Цыганкова и обзор матча

По ходу матча мы добавляли. С началом второго тайма стали играть гораздо быстрее, но реализовать свои моменты не удалось. Мы должны критиковать только самих себя и продолжать совершенствоваться. Я не думаю, что Де Хеа несет ответственность за пропущенный гол – в конце концов, это ответственность каждого", – сказал Себальйос в комментарии официальному сайту УЕФА.

Напомним, в матче 4-го тура Лиги наций Украина впервые в истории победила сборную Испании со счетом 1:0. Голом отметился Виктор Цыганков.

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