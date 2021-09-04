Наставник сборной Украины Александр Петраков определился с перечнем исполнителей, которые смогут выйти на поединок отбора на чемпионат мира в Катаре против команды Франции.

В заявку на матч тренерский штаб внес 23 игрока. С тех исполнителей, которые сейчас находятся в лагере национальной команды, не попал в список Игорь Харатин. Также вне заявки – дисквалифицированный Александр Зинченко. Зато вернулись Тарас Степаненко и Александр Зубков.

Украина – Франция: анонс матча отбора ЧМ-2022

Официальная заявка сборной Украины на матч против Франции:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Дмитрий Ризнык (Ворскла), Денис Бойко (Динамо)

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славия)

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Руслан Малиновский (Аталанта), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зубков (Ференцварош), Евгений Макаренко (Фехервар)

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика), Даниил Сикан (Шахтер)

Матч Украина – Франция стартует в Киеве на НСК Олимпийский в 21:45. Также в группе D квалификации ранее сборная Финляндии дома будет противостоять Казахстану.

Каковы шансы сборной Украины выйти на ЧМ-2022 – Франция ничего не изменит