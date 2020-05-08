Україна – Англія: УАФ підготувала трансляцію великого ретро-матчу

У суботу, 9 травня, о 20.00 на Youtube-каналі Української асоціації футболу дивіться трансляцію матчу національних збірних команд України та Англії, який відбувся 10 жовтня 2009 року.

Осінь 2009 року. Збірна України намагалася потрапити на чемпіонат світу до Південної Африки, і місія перед командою Олексія Михайличенка виглядала майже нездійсненною. "Синьо-жовті" розташовувалися на другій сходинці шостої відбіркової групи, однак у спини нашим хлопцям дихали потужні хорвати, які чекали на осічку українців в очному протистоянні з англійцями.

Збірна Англії вже гарантувала собі путівку на Мундіаль, однак підопічні Фабіо Капелло не скидали обертів у кваліфікації і жадали завершити кампанію зі стовідсотковим результатом. До Дніпра приїхали зірки не лише європейського, але й світового футболу – Джон Террі, Стівен Джеррард, Френк Лемпард та Вейн Руні.

Українській збірній було нема куди відступати, доля другого місця у групі мала вирішитися у домашній битві з родоначальниками футболу. У квітні того ж року нашим козакам майже вдалося зачепитися за нічию на "Вемблі" завдяки влучному удару Андрія Шевченка у другому таймі, але перед фінальним свистком Террі все ж приніс "трьом левам" три залікові очки.

До того моменту Україна ще ніколи не вигравала у рідних стінах у топ-збірної з першого десятку рейтингу ФІФА. Але вщерть переповнена "Дніпро-Арена" зі стартового свистка спрямувала хлопців Михайличенка на ворота іменитих суперників, 31 тисяча вболівальників вимагали від своїх улюбленців лише перемоги!

Гра вийшла справжнім подарунком для футбольних гурманів, у ній було все – і взяття воріт, і вилучення, і пенальті, а її результат у підсумку увійшов до залу слави українського футболу.

Як завершився матч збірних України та Англії у відборі чемпіонату світу 2010 року?

Не пропустіть трансляцію на Youtube-каналі УАФ 9 травня о 20.00!