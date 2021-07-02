"Україна вірна хорошим принципам. Їм подобається вибудовувати комбінації, грати. В атаці у них є небезпечні гравці – Андрій Ярмоленко, який грає за Вест Хем. Це хороша команда з чудовою структурою.

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Перемога над Німеччиною для нас важлива, вона додасть впевненості, але попереду ще багато труднощів і треба повністю зосередитися на Україні. Ми бачили на цьому турнірі, що, якщо ти не граєш на високому рівні, то вилітаєш. Тому психологічно ми будемо готові і зосереджені.

У Римі буде набагато тихіше. Фанати на Вемблі були неймовірні, атмосфера була наелектризована. Але це мотивує нас здобути перемогу і повернутися на Вемблі, щоб зіграти в півфіналі", – цитує Магуайра офіційний сайт УЄФА.

Зауважимо, двобій збірної України проти команди Англії за путівку у півфінал Євро відбудеться вже завтра, 3 липня, у Римі. Стартовий свисток на Стадіо Олімпіко пролунає о 22:00.

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