"Украина верна хорошим принципам. Им нравится выстраивать комбинации, играть. В атаке у них есть опасные игроки – Андрей Ярмоленко, который играет за Вест Хэм. Это хорошая команда с великолепной структурой.

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Победа над Германией для нас важна, она придаст уверенности, но впереди еще много трудностей и надо полностью сосредоточиться на Украине. Мы видели на этом турнире, что, если ты не играешь на высоком уровне, то вылетаешь. Поэтому психологически мы будем готовы и сосредоточены.

В Риме будет гораздо тише. Фанаты на Уэмбли были невероятные, атмосфера была наэлектризованная. Но это мотивирует нас победить и вернуться на Уэмбли, чтобы сыграть в полуфинале", – цитирует Магуайра официальный сайт УЕФА.

Заметим, поединок сборной Украины против команды Англии за путевку в полуфинал Евро состоится уже завтра, 3 июля, в Риме. Стартовый свисток на Стадио Олимпико прозвучит в 22:00.

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