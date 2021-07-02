Фанати збірної Англії отримали шокуючі новини щодо допуску на матч з Україною.

УЄФА анулював усі квитки, які були продані на території Великої Британії, починаючи з 28 червня, інформує Il Corriere della Sera.

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Італійський уряд попросив серйозно обмежити англійцям доступ до поєдинку на римському Стадіо Олімпіко. На Туманному Альбіоні спалахнув коронавірусний штам Delta, який неабияк непокоїть інші країни. Італія буде ретельно відстежувати пасажирський рух з Британських островів, щоб зменшити ризики для власного населення.

Додамо, що матч чвертьфіналу Євро між Україною та Англією відбудеться вже у суботу, стартовий свисток о 22:00.

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