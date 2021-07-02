Фанаты сборной Англии получили шокирующие новости о допуске на матч с Украиной.

УЕФА аннулировал все билеты, которые были проданы на территории Великобритании, начиная с 28 июня, информирует Il Corriere della Sera.

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Итальянское правительство попросило серьезно ограничить англичанам доступ к поединку на римском Стадио Олимпико. На Туманном Альбионе вспыхнул коронавирусный штамм Delta, который изрядно беспокоит другие страны. Италия будет тщательно отслеживать пассажирское движение из Британских островов, чтобы уменьшить риски для собственного населения.

Добавим, что матч четвертьфинала Евро между Украиной и Англией состоится уже в субботу, стартовый свисток в 22:00.

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