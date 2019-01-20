Уеска – Атлетіко – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Аттлетіко на виїзді впевнено переміг Уеску. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 18-й тур

Уеска – Атлетіко – 0:3

Голи: Л. Ернанндес, 31, Аріас, 52, Коке, 71

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Уеска приймала Атлетіко. На 31-й мадридці вийшли уперед після простенької атаки та прострілу з правого краю штрафного, який завершив голом Лукас Ернандес.

На старті другого тайму всі питання щодо переможця зняв Аріас, який замкнув навіс Грізманна. Через 20 хвилин потужним ударом з відскоку точно в дев'ятку Коке забив третій м'яч – і він виявився останнім у зустрічі.