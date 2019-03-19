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У Росії гравець здійснив неймовірний промах, в який складно повірити

10:34 390 Читать на русском
У Росії гравець здійснив неймовірний промах, в який складно повірити
Олександр Кутьїн / фото з відкритих джерел

Форвард Єнісея Олександр Кутьїн "відзначився" неймовірним промахом під час матчу російської Прем'єр-ліги.

33-річний нападник Єнісея під час матчу проти Арсенала з Тули промахнувся, перебуваючи в метрі від лінії воріт. Кутьїн примудрився якимось дивом пробити вище.

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Теги
Відеоновини Арсенал Тула Арсенал Тула Росія футбольні курйози Єнісей Єнісей
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