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В России игрок совершил невероятный промах, в который сложно поверить

10:34 195 Читати українською
В России игрок совершил невероятный промах, в который сложно поверить
Александр Кутьин / фото из открытых источников

Форвард Енисея Александр Кутьин "отличился" невероятным промахом во время матча российской Премьер-лиги.

33-летний нападающий Енисея во время матча против Арсенала из Тулы промахнулся, находясь в метре от линии ворот. Кутьин умудрился каким-то чудом пробить выше.

Российский футзалист забил самый нелепый автогол в истории – это был финал Олимпиады

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