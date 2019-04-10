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У Дніпрі визначили фіналістів футбольного змагання Red Bull Neymar Jr's Five

12:15 47
У Дніпрі визначили фіналістів футбольного змагання Red Bull Neymar Jr's Five

У неділю Дніпро приймав другий відбірковий етап міжнародного футбольного турніру Red Bull Neymar Jr's Five, Світовий фінал якого відбудеться в липні в Бразилії.

41 команда справжніх шанувальників футболу зібралися в цей недільний день, щоб визначити, хто ж представлятиме Дніпро у Національному фіналі у Києві.

Після запеклої боротьби визначилися дві команди, які продовжать участь в змаганні – команди "SCREWDRIVER" та "ПОБЕДА".

Дніпровський турнір видався захоплюючим та напруженим! У півфінальних іграх зустрілися дійсно сильні команди, три з яких – "GIMME THE LOOT", "SCREWDRIVER" та "7UP" – чвертьфінальні матчі завершили з розгромними для суперників рахунками 5:0. А четвертій – "ПОБЕДА" – було достатньо одного гола, щоб пройти спочатку до півфіналу, а тоді з таким же рахунком 1:0 подолавши "7UP" дістатись фіналу та забезпечити собі квиток на Національний фінал.

З іншої сторони турнірної таблиці точилася півфінальна боротьба між "GIMME THE LOOT" та "SCREWDRIVER" – два переможні голи забезпечили "SCREWDRIVER" місця одразу у Дніпровському фінальному матчі та у Національному Фіналі, що відбудеться у червні.

У матчі за третє місце "GIMME THE LOOT" з рахунком 1:0 поступилися "7UP", однак за правилами турніру лише перших два місця проходять до Національного фіналу.

І хоча і "SCREWDRIVER" і "ПОБЕДА" вже тримали в руках свої квитки до Києва, фінальна гра була по-справжньому запеклою – весь матч рахунок зберігався 0:0, і з кожною хвилиною напруга зростала все більше. А на останній хвилині "SCREWDRIVER" таки забили гол у ворота "ПОБЕДА", після чого – за 15 секунд до свистка арбітра – одразу і другий гол, таким чином ставши переможцем Дніпровського відбору.

"Ми провели сьогодні хороший турнір, ми не пропустили жодного гола. Я вдячний своїй команді за виконану роботу і будемо доводити, що ми не даремно потрапили сюди. Звичайно, їдемо до Києва за перемогою і зробимо все можливе для цього", – впевнено ділиться враженнями капітан команди SCREWDRIVER Денис Чайка.

У червні команди "SCREWDRIVER" та "ПОБЕДА" зустрінуться з фіналістами інших міст, щоб позмагатись за головний Національний трофей та поїздку у Бразилію на Світовий Фінал!

Попереду ще кваліфікації Red Bull Neymar Jr’s Five у Миколаєві, Одесі, Маріуполі, Вінниці, Львові, Харкові та Києві. Встигніть зареєструвати свою команду та позмагатися за головний титул!

Змагатись у чемпіонаті можуть усі бажаючі від аматорів до професіоналів, хлопці та дівчата, віком від 18 до 25 років (у команді також допускаються два гравці, старші 25 років). Формат той же – 10-хвилинний інтенсивний матч 5 на 5, ніяких воротарів, і втрата гравця щоразу, коли суперник забиває гол. Ціль-максимум: ПЕРЕГРАТИ УСІХ!

Щоб дізнатися про українські відбіркові турніри та правила Red Bull Neymar Jr’s Five, відвідайте веб-сайт та зареєструйте свою команду.

Медіа-партнери: Football.ua, Факти ICTV, iSport, Футбол24, Обозреватель, UA-Футбол.
#redbullneymarjrsfive

Про Red Bull Неймар Jr's Five

Red Bull Neymar Jr's Five це авторський турнір з міні-футболу бразильської зірки Неймара, в якому гравці віком від 18 до 25 років з усіх куточків світу разом віддаються спільній пристрасті: футболу. Це динамічне, технічне і цікаве змагання. Понад 40 країн із 6 континентів проведуть відбіркові турніри, де гравці змагатимуться зі спільною мрією пройти шлях від локального відбору до національного фіналу, та здобути квиток на Світовий фінал, який вже вчетверте проходитиме на стадіоні Instituto Projeto Neymar Jr у Прая-Гранді, Бразилія.

Про Instituto Projeto Neymar Jr

Локація, де проходить Світовий Фінал Red Bull Neymar Jr's Five, Instituto Projeto Neymar Jr – це приватна, некомерційна організація соціального напрямку, створена гравцем та його сім'ю. Розташована в Jardim Glória, у Прая-Гранді, де Неймар провів значну частину свого дитинства. Інститут площею 8,400 кв.м. є освітнім та спортивним комплексом, який призначений для 2470 дітей з малозабезпечених сімей віком від 7 до 14 років та їх сімей.

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