У Дніпрі визначили фіналістів футбольного змагання Red Bull Neymar Jr's Five

У неділю Дніпро приймав другий відбірковий етап міжнародного футбольного турніру Red Bull Neymar Jr's Five, Світовий фінал якого відбудеться в липні в Бразилії.

41 команда справжніх шанувальників футболу зібралися в цей недільний день, щоб визначити, хто ж представлятиме Дніпро у Національному фіналі у Києві.

Після запеклої боротьби визначилися дві команди, які продовжать участь в змаганні – команди "SCREWDRIVER" та "ПОБЕДА".

Дніпровський турнір видався захоплюючим та напруженим! У півфінальних іграх зустрілися дійсно сильні команди, три з яких – "GIMME THE LOOT", "SCREWDRIVER" та "7UP" – чвертьфінальні матчі завершили з розгромними для суперників рахунками 5:0. А четвертій – "ПОБЕДА" – було достатньо одного гола, щоб пройти спочатку до півфіналу, а тоді з таким же рахунком 1:0 подолавши "7UP" дістатись фіналу та забезпечити собі квиток на Національний фінал.

З іншої сторони турнірної таблиці точилася півфінальна боротьба між "GIMME THE LOOT" та "SCREWDRIVER" – два переможні голи забезпечили "SCREWDRIVER" місця одразу у Дніпровському фінальному матчі та у Національному Фіналі, що відбудеться у червні.

У матчі за третє місце "GIMME THE LOOT" з рахунком 1:0 поступилися "7UP", однак за правилами турніру лише перших два місця проходять до Національного фіналу.



І хоча і "SCREWDRIVER" і "ПОБЕДА" вже тримали в руках свої квитки до Києва, фінальна гра була по-справжньому запеклою – весь матч рахунок зберігався 0:0, і з кожною хвилиною напруга зростала все більше. А на останній хвилині "SCREWDRIVER" таки забили гол у ворота "ПОБЕДА", після чого – за 15 секунд до свистка арбітра – одразу і другий гол, таким чином ставши переможцем Дніпровського відбору.

"Ми провели сьогодні хороший турнір, ми не пропустили жодного гола. Я вдячний своїй команді за виконану роботу і будемо доводити, що ми не даремно потрапили сюди. Звичайно, їдемо до Києва за перемогою і зробимо все можливе для цього", – впевнено ділиться враженнями капітан команди SCREWDRIVER Денис Чайка.

У червні команди "SCREWDRIVER" та "ПОБЕДА" зустрінуться з фіналістами інших міст, щоб позмагатись за головний Національний трофей та поїздку у Бразилію на Світовий Фінал!

Попереду ще кваліфікації Red Bull Neymar Jr’s Five у Миколаєві, Одесі, Маріуполі, Вінниці, Львові, Харкові та Києві. Встигніть зареєструвати свою команду та позмагатися за головний титул!

Змагатись у чемпіонаті можуть усі бажаючі від аматорів до професіоналів, хлопці та дівчата, віком від 18 до 25 років (у команді також допускаються два гравці, старші 25 років). Формат той же – 10-хвилинний інтенсивний матч 5 на 5, ніяких воротарів, і втрата гравця щоразу, коли суперник забиває гол. Ціль-максимум: ПЕРЕГРАТИ УСІХ!

Щоб дізнатися про українські відбіркові турніри та правила Red Bull Neymar Jr’s Five, відвідайте веб-сайт та зареєструйте свою команду.

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#redbullneymarjrsfive

Про Red Bull Неймар Jr's Five

Red Bull Neymar Jr's Five – це авторський турнір з міні-футболу бразильської зірки Неймара, в якому гравці віком від 18 до 25 років з усіх куточків світу разом віддаються спільній пристрасті: футболу. Це динамічне, технічне і цікаве змагання. Понад 40 країн із 6 континентів проведуть відбіркові турніри, де гравці змагатимуться зі спільною мрією – пройти шлях від локального відбору до національного фіналу, та здобути квиток на Світовий фінал, який вже вчетверте проходитиме на стадіоні Instituto Projeto Neymar Jr у Прая-Гранді, Бразилія.

Про Instituto Projeto Neymar Jr

Локація, де проходить Світовий Фінал Red Bull Neymar Jr's Five, Instituto Projeto Neymar Jr – це приватна, некомерційна організація соціального напрямку, створена гравцем та його сім'ю. Розташована в Jardim Glória, у Прая-Гранді, де Неймар провів значну частину свого дитинства. Інститут площею 8,400 кв.м. є освітнім та спортивним комплексом, який призначений для 2470 дітей з малозабезпечених сімей віком від 7 до 14 років та їх сімей.