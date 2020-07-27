У Будинку футболу відбулося урочисте вручення D-дипломів УАФ

В суботу, 25 липня, у Будинку футболу відбулося урочисте вручення представниками УАФ, першими віце-президентами асоціації Анатолієм Дем'яненком та Вадимом Костюченком, дипломів D слухачам, які успішно пройшли курс навчання.

Інститутом футболу УАФ та НУФВСУ спільно з Українською асоціацією футболу проводилося навчання за програмою "D-диплом УАФ".

Навчання здійснювалося дистанційно, із використанням сучасних засобів зв’язку. Регіональні асоціації делегували в якості кандидатів на проходження курсу своїх представників, які потім проходили відповідну співбесіду.

Нагадаємо, що метою навчальної програми за курсом "D-диплом УАФ" є:

– забезпечення кваліфікованої підготовки відповідно до вимог УЄФА для тренерів, які працюють у футболі з групами початкової підготовки;

– підвищення рівня знань, умінь та кваліфікації тренерів, які працюють із дитячо-юнацькими командами початкових вікових категорій.

"Перш за все хотів би вас привітати. Від вас тепер багато чого буде залежити – як наша молодь зростатиме й розвиватиметься. Головне, аби хлопці прогресували, досягали високого рівня, грали в наших топ-клубах, "Динамо" й "Шахтарі", а потім поповнювали лави національної збірної України", – сказав Анатолій Дем’яненко (перший віце-президент УАФ): .

"Ми дуже раді бачити вас у нашому Будинку футболу. Хочу передати вітання від президента УАФ Андрія Павелка та головного тренера національної збірної України Андрія Шевченка.

Бажаю вам знайти себе у футболі, щоб ваші вихованці пробилися крізь терни до зірок, щоб ви ставили перед ними найвищі цілі, а вони їх досягали. Перед вами є приклад юнацької збірної України U-20, яка стала чемпіоном світу у 2019 році, приклад національної збірної, яка виграла в чинного чемпіона континенту, Португалії, що дозволило їй напряму вийти на чемпіонат Європи.

На жаль, зараз, коли повинні були проходити вирішальні матчі Євро-2020, сталася біда – пандемія коронавірусу. Футбольний світ теж бореться із цією хворобою, клуби й футболісти допомагають медикам. Однією з перемог над вірусом стало відновлення чемпіонатів, ще однією перемогою – рішення дозволити часткову присутність уболівальників на матчах УПЛ. Тому ми будемо робити все можливе, щоб незабаром на трибунах були присутні більш ніж 25% уболівальників. Ми віримо, що й на іграх національної збірної в нас буде гаряча підтримка на трибунах.

Хотів би сказати, що це був перший наш проект такого формату, і подякувати вам, що в такий непростий час ви змогли знайти можливості отримати освіту дистанційно, і тепер ви зможете передати ці знання своїм вихованцям. У майбутньому ми продовжимо працювати в цьому напрямку.

Інфраструктура, яку створено в нашій країні на сьогоднішній день, – а це більше двох тисяч майданчиків зі штучним покриттям, побудованих за останніми технологіями, – дає нам надію, що на ці майданчики прийдуть не тільки майбутні футболісти, а й майбутні фахівці. Бажаю вам, щоб ви виховали таких футболістів, як Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Євген Коноплянка", – зазначив Вадим Костюченко (перший віце-президент УАФ).