На своём официальном сайте FA объявили о внесении изменений в регламент Кубка Англии. Они начнут действовать с сезона 2024/25.

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Всеми кубковые матчи будут проводиться по выходным, включая пятый раунд, который на протяжении последних пяти сезонов проводился в середине недели. Четвертый раунд будет иметь расширенное окно с пятницы по среду, чтобы дать возможность болельщикам наблюдать за футбольными играми. В дни, когда будет проводиться Кубок Англии, матчей в АПЛ не будет, даже если клубы уже покинули соревнование. Начиная с первого раунда, соревнования будут проходить без повторных игр.

Финал Кубка Англии будет проходить в предпоследний уик-энд сезона АПЛ, в субботу. Кроме того, в пятницу вечером накануне финала не будут играть матчи в чемпионате, чтобы дать возможность сосредоточиться на подготовке к этому выдающемуся событию. Также планируется увеличить финансирование турнира.

За путевку в финал Кубка Англии в текущем сезоне поборются Манчестер Сити и Челси, которые сыграют 20 апреля, а также Ковентри Сити и Манчестер Юнайтед. Игра последних состоится 21 апреля. Финал турнира запланирован на 25 мая 2024 года.

Напомним, что в АПЛ выступает ряд украинских футболистов. Александр Зинченко выступает за Арсенал, Михаил Мудрик за Челси, Виталий Миколенко за Эвертон, Илья Забарный за Борнмут, Егор Ярмолюк за Брентфорд.

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