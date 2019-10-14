Ліон офіційно призначив нового тренера

Ліон, який після 14 турів французької Ліги 1 посідає 14 місце в турнірній таблиці, офіційно оголосив про призначення нового головного тренера.

Новим наставником французького клубу став 55-річний Руді Гарсія, інформує офіційний сайт Ліона.

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На цій посаді колишній тренер марсельського Олімпіка замінив бразильського фахівця Сілвінью, якого клуб відправив у відставку минулого тижня через погані результати команди.

Угода з Гарсією розрахована на два роки.

Нагадаємо, у сезоні 2010/11 Руді Гарсія перемагав у чемпіонаті Франції з Ліллем. Також він протягом 2,5 сезонів очолював італійську Рому.

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