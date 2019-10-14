toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Ліон офіційно призначив нового тренера

17:07 388 Читать на русском
Ліон офіційно призначив нового тренера
Руді Гарсія та Жунінью Пернамбукану / ФК Ліон

Ліон, який після 14 турів французької Ліги 1 посідає 14 місце в турнірній таблиці, офіційно оголосив про призначення нового головного тренера.

Новим наставником французького клубу став 55-річний Руді Гарсія, інформує офіційний сайт Ліона.

Фанати Ліона створили оригінальний перфоманс проти раннього початку матчів у Лізі 1

На цій посаді колишній тренер марсельського Олімпіка замінив бразильського фахівця Сілвінью, якого клуб відправив у відставку минулого тижня через погані результати команди.

Угода з Гарсією розрахована на два роки.

Нагадаємо, у сезоні 2010/11 Руді Гарсія перемагав у чемпіонаті Франції з Ліллем. Також він протягом 2,5 сезонів очолював італійську Рому.

Маліновський, магія і "пограбування" мрії – італійські ЗМІ дають нові пророцтва для українця, який кидає виклик Роналду

blog_ava
Україна – Португалія: анонс матчу відбору Євро-2020
08:00
21966
Теги
Франція Ліон Ліон Руді Гарсія Руді Гарсія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
23
хв
Литва
21:45
Сербія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук