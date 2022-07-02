Аргентинський фахівець Хорхе Сампаолі вирішив, що йому не по дорозі з нинішнім керівництвом Марселя.

За підсумками минулого сезону провансальці посіли друге місце і здобули пряму путівку в груповий раунд Ліги чемпіонів. Сампаолі очікував на винагороду за виконану роботу, але отримав лише тиск керівництва. Марсель хотів якомога швидше підписати з тренером новий контракт і все.

Марсель припинив співпрацю з Сампаолі

Аргентинець був готовий продовжити роботу з командою і кілька днів тому навіть повернувся до Франції, щоб розпочати передсезонну підготовку. Також Сампаолі вимагав від клубу підсилення, щоб мати можливість гідно виступити в Лізі чемпіонів. За інформацією L’Équipe, наставник Марселя хотів бачити в команді Антуана Грізманна й Ренату Санчеша. Керівництво Марселя навіть слухати не хотіло про трансфери такого рівня. Відтак, Сампаолі вирішив подати у відставку.

Нагадаємо, аргентинець очолив провансальців у лютому 2021 року. У Сампаолі найкращий відсоток перемог (54) серед усіх тренерів Марселя за останні 15 років.

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