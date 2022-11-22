Цивілізований світ намагається якомога далі триматись від окупантів, але це не про Сербію та ще деякі країни. Црвена Звезда завітала на Росію задля спарингу.

Делегація сербського гранда у складі 17 гравців, тренерського штабу та інших працівників прибула у Санкт-Петербург напередодні. Товариський матч із Зенітом відбувся сьогодні, 22 листопада. Вольову перемогу здобули господарі – 3:1. Але важливим було не це.

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Річ у тім, що представники та поплічники окупантів, як їм і личить, робили звичні речі – підтримували терористів. Зокрема, на трибунах стадіону були присутні банери з буквами "V" та "Z", які символізують війну в Україні. Не обійшлось без братських лозунгів, як от "Росіяни та серби – браття навіки".

Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення Росію викинули з усіх міжнародних змагань, але проводити товариські матчі не заборонили. Цим користується збірна терористів та інколи грає з "топовими" суперниками, зокрема з Таджикистаном й Узбекистаном.