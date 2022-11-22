Црвена Звезда провела матч із Зенітом на Росії – на трибунах висіла символіка терористів
Цивілізований світ намагається якомога далі триматись від окупантів, але це не про Сербію та ще деякі країни. Црвена Звезда завітала на Росію задля спарингу.
Делегація сербського гранда у складі 17 гравців, тренерського штабу та інших працівників прибула у Санкт-Петербург напередодні. Товариський матч із Зенітом відбувся сьогодні, 22 листопада. Вольову перемогу здобули господарі – 3:1. Але важливим було не це.
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Річ у тім, що представники та поплічники окупантів, як їм і личить, робили звичні речі – підтримували терористів. Зокрема, на трибунах стадіону були присутні банери з буквами "V" та "Z", які символізують війну в Україні. Не обійшлось без братських лозунгів, як от "Росіяни та серби – браття навіки".
Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення Росію викинули з усіх міжнародних змагань, але проводити товариські матчі не заборонили. Цим користується збірна терористів та інколи грає з "топовими" суперниками, зокрема з Таджикистаном й Узбекистаном.