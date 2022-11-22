Цивилизованный мир старается как можно дальше держаться от оккупантов, но это не про Сербию и еще некоторые страны. Црвена Звезда посетила Россию для спарринга.

Делегация сербского гранда в составе 17-ти игроков, тренерского штаба и других работников прибыла в Санкт-Петербург накануне. Товарищеский матч с Зенитом прошел сегодня, 22 ноября. Волевую победу одержали хозяева – 3:1. Но важно было не это.

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Дело в том, что представители и приспешники оккупантов, как им и подобает, делали привычные вещи – поддерживали террористов. В частности, на трибунах стадиона присутствовали баннеры с буквами "V" и "Z", символизирующие войну в Украине. Не обошлось без братских лозунгов: "Русские и сербы – братья навеки".