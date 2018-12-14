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Цітаішвілі: Жодних емоцій після дебюту

08:41 681 Читать на русском
Цітаішвілі: Жодних емоцій після дебюту
Георгій Цітаішвілі / Футбол 24

Вінгер Динамо Георгій Цітаішвілі прокоментував свій прем'єрний матч у єврокубках, де його команда поступилася Яблонцю (0:1).

"Емоції після дебюту? Та жодних емоцій, якщо чесно. Ми програли, а хотілося виграти. Мені потрібно було більше подавати і створювати моменти, щоб ми перемогли, але не вдалося.Тому такий собі дебют", – сказав Георгій Цітаішвілі в ефірі каналу "Футбол 1" після гри з Яблонцем.

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Нагадаємо, що Динамо програло Яблонцю з рахунком 0:1 в останньому турі групового етапу Ліги Європи. Турнірного значення цей поєдинок для киян не мав – команда завчасно гарантувала собі вихід у плей-офф з першого місця.

Цітаішвілі вийшов на поле на 59-й хвилині та відчутно підсилив гру, ставши однією з небагатьох світлих плям у складі "біло-синіх". Цей матч був дебютним для 18-річного вінгера в єврокубках – досі він грав за першу команду Динамо тільки в Кубку України.

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Ліга Європи6 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Яблонец: Четвер 13 грудня 2018

Динамо
Матч завершено
0 : 1
Яблонец
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Ліга Європи Динамо Динамо Яблонец Яблонец Динамо - Яблонец Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі
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