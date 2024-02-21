Захисник Борусії Д Матс Хуммельс незадоволений діями арбітрів в матчі з ПСВ у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Німецький клуб зіграв унічию з командою Петера Боса (1:1). Борусія вела в рахунку, утім, пропустила з пенальті, який викликав чимало суперечок.

Скандальний пенальті у відеоогляді матчу ПСВ – Борусія Д – 1:1

Матс Хуммельс зіграв у м'яч, і його контакт з ногами суперника був мінімальним. Арбітр розцінив епізод по іншому й вказав на 11-метрову позначку. Після гри зірка "джмелів" розкритикував дії суддів.

"Це якась пародія на пенальті. Знову! Я не можу повірити, що можуть бути такі рішення, як сьогодні, в матчах проти Челсі чи ПСЖ з VAR", – написав захисник у своїх соцмережах.

Нагадаємо, матч-відповідь між Борусією Д та ПСВ відбудеться 13 березня.

Борусія програла Лейпцигу в матчі з 5 голами – Дортмунд 80 хвилин у меншості, забив собі і ледь не врятувався