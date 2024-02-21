Немецкий клуб сыграл вничью с командой Петера Боса (1:1). Боруссия вела в счете, впрочем, пропустила с пенальти, который вызвал немало споров.

Скандальный пенальти в видеообзоре матча ПСВ – Боруссия Д – 1:1

Матс Хуммельс сыграл в мяч, и его контакт с ногами соперника был минимальным. Арбитр расценил эпизод по другому и указал на 11-метровую отметку. После игры звезда "шмелей" раскритиковал действия судей.

"Это какая-то пародия на пенальти. Опять! Я не могу поверить, что могут быть такие решения, как сегодня, в матчах против Челси или ПСЖ с VAR", – написал защитник в своих соцсетях.

Напомним, Ответный матч между Боруссией Д и ПСВ состоится 13 марта.

Боруссия проиграла Лейпцигу в матче с 5 голами – Дортмунд 80 минут в меньшинстве, забил себе и едва не спасся