ПСВ та дортмундська Борусія розписали нічию у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Доніелл Мален дуже хотів засмутити ПСВ, у якому свого часу награв понад 100 матчів. Форварду Борусії вдалося в середині першого тайму – потужний удар в ближню дев'ятку з рикошетом не залишав шансів голкіперу.

Борусія Д розписала нічию з ПСВ у плей-офф Ліги чемпіонів – скандальний "фарс" арбітрів, Мален забив колишнім

ПСВ відігрався в дебюті другого тайму завдяки сумнівному рішенню судді. Серб Срджан Йовановіч призначив пенальті, хоча Хуммельс чітко вибив м'яч з-під ніг Тіллмана. Де Йонг впевнено пробив з 11 метрів. 1:1 – все вирішиться 13 березня в Дортмунді.