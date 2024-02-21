Скандальний пенальті у відеоогляді матчу ПСВ – Борусія Д – 1:1
завершено
Доніелл Мален 24’
24’ Доніелл Мален
Доніелл Мален дуже хотів засмутити ПСВ, у якому свого часу награв понад 100 матчів. Форварду Борусії вдалося в середині першого тайму – потужний удар в ближню дев'ятку з рикошетом не залишав шансів голкіперу.
Борусія Д розписала нічию з ПСВ у плей-офф Ліги чемпіонів – скандальний "фарс" арбітрів, Мален забив колишнім
ПСВ відігрався в дебюті другого тайму завдяки сумнівному рішенню судді. Серб Срджан Йовановіч призначив пенальті, хоча Хуммельс чітко вибив м'яч з-під ніг Тіллмана. Де Йонг впевнено пробив з 11 метрів. 1:1 – все вирішиться 13 березня в Дортмунді.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter