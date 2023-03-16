Під завісу зустрічі захисник "червоних" Костас Цімікас торкнувся м'яча рукою після рикошету від власного стегна. Рефері Фелікс Цвайєр пішов дивитися повтор, але пенальті не призначив. Анчелотті згоден з цим рішенням, проте не розуміє, чому днем раніше Ман Сіті таки отримав 11-метровий за руку оборонця РБ Лейпциг Бенжаміна Хенрікса.

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"Після матчу ми поговорили з Клоппом і погодились, що це не гра рукою. Також згадали божевільний пенальті, який поставили у ворота Лейпцига. З таким треба бути обережним, бо це вже не футбол. Такий пенальті у Лізі чемпіонів... Я не думаю, що хтось помітив дотик рукою. Навіть Гвардіола нічого не побачив, ніхто з гравців Сіті не вимагав пенальті", – наводить слова Анчелотті Goal.

Додамо, що Реал отримав 3 пенальті в нинішній ЛЧ і всі реалізував. Завтра о 13:00 відбудеться жеребкування наступної стадії, на якому мадридці дізнаються нового суперника.

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