"Это уже не футбол": Анчелотти и Клопп шокированы пенальти, с которого начались 7:0 Манчестер Сити
Главные тренеры Реала и Ливерпуля обсудили странную трактовку игры рукой на уровне Лиги чемпионов.
Под занавес встречи защитник "красных" Костас Цимикас коснулся мяча рукой после рикошета от собственного бедра. Рефери Феликс Цвайер пошел смотреть повтор, но пенальти не назначил. Анчелотти согласен с этим решением, однако не понимает, почему днем ранее Ман Сити все же получил 11-метровый за руку защитника РБ Лейпциг Бенжамина Хенрикса.
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"После матча мы поговорили с Клоппом и согласились, что это не игра рукой. Также вспомнили сумасшедший пенальти, который поставили в ворота Лейпцига. С таким надо быть осторожным, потому что это уже не футбол. Такой пенальти в Лиге чемпионов... Я не думаю, что кто-то заметил касание рукой. Даже Гвардиола ничего не увидел, никто из игроков Сити не требовал пенальти", – приводит слова Анчелотти Goal.
Добавим, что Реал получил 3 пенальти в нынешней ЛЧ и все реализовал. Завтра в 13:00 состоится жеребьевка следующей стадии, на которой мадридцы узнают нового соперника.
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