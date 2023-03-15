"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як мадридський Реал здобув чергову звитягу над Ліверпулем, прорвавшись у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Карло Анчелотті після виїзної перемоги з рахунком 5:2 зробив косметичні перестановки у складі. В основу повернувся Кроос, травмованого Алабу прогнозовано замінив Начо, а Вальверде перейшов на позицію вінгера (Родріго сів у запас). Більш руйнівний Камавінга знову закрив опорну зону – Чуамені притримали в запасі.

В центр оборони Ліверпуля повернувся Конате, а трійка нападників у мерсисайдців не змінилась. Цікавою стала центральна ланка – Хендерсон і Байчетіч залишились у лазареті, а замість них на полі з'явились Мілнер і Жота. Юрген Клопп явно збирався перевантажувати оборону Реала та збільшувати тиск у першій лінії пресингу.

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На практиці затиснути Мадрид не вдалось. Гості не могли розкатати швидкі комбінації, адже не вистачало відкривань між лініями. Як наслідок, "червоні" проводили тривалі перепасовки в центрі. Пробитись крізь блок Реала у схемі 4-4-2 не вдавалось – атакувальна п'ятірка англійців залишалася відрізаною, а реальним варіантом виходу в атаку були лишень довгі закидання на Салаха, з яким грали доволі уважно.

Єдиний момент на даному відрізку подарували самі мадридці. Карвахаль виконав невдалий пас назад, Рюдігер почав наздоганяти м'яч під тиском Мохамеда й навіть пригальмував єгиптянина, але той запустив сферу на лівий край штрафного – Нуньєс звідти пробив у Куртуа. Також пригадується скидка Салаха в центр штрафного на Жоту, однак той не зміг влучити по м'ячу, як слід.

"Вершкові" впевнено виходили з-під пресингу, чому неабияк сприяла якісна робота Модріча. Користуючись високими позиціями суперника, Реал регулярно ловив Ліверпуль на контратаках. Як наслідок, до 30-ї хвилини господарі могли забивати мінімум чотири рази.

На 9-й хвилині Бензема пробіг повз простріл на 11 метрів, а на 14-й Вінісіус замкнув скидку від Рюдігера ударом впритул – Аліссон врятував. На 20-й Камавінга перехопив м'яч і з дистанції бахнув у праву дев'ятку, але Аліссон перевів у поперечку. Ще за дві хвилини Модріч пробив метрів з 22-х – сфера пролетіла у сантиметрах над каркасом.

В середині першого тайму гра вирівнялась. Мерсисайдці більш-менш налагодили контроль м'яча, хоча брак динаміки та опускання Вальверде у оборону дозволяли Реалу успішно захищатись. Контратаки також не зникли, але гостроти біля воріт Аліссона вже не виникало – а от Ліверпуль провів ще два постріли із середньої дистанції. Нуньєс крутив з лівого кута штрафного під дальню стійку, а Гакпо бив з правого напівфлангу під ближню. Куртуа впорався.

Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло. У підопічних Юргена Клоппа залишилось всього 45 хвилин, аби влаштувати фантастичний камбек. Попри це, обидва тренери обійшлися без замін – Юрген Клопп тільки в середині тайму проведе перші перестановки. На полі замість Жоти, Нуньєса та Мілнера з'явились Елліот, Фірміно та Окслейд-Чемберлейн.

На жаль для вболівальників Ліверпуля, жодного моменту в другому таймі "червоні" не створили. Пригадати можна тільки кілька непоганих атак на перших хвилинах, однак вони нічим небезпечним не завершились. Реал надійно закрився й час від часу тікав у контратаки – контролювати їх англійцям не вдавалося. Занадто багато сил було кинуто в атаку і занадто круто мадридці працювали у позиційному плані, хитро обмінюючись позиціями.

Такий футбол вилився у два гольових моменти. Так, на 55-й хвилині помилка Робертсона відкрила Вальверде – той отримав передачу на хід у штрафний, обігрався з Бензема й опинився перед Аліссоном. Федеріко пробив і повз нього, і повз ворота. На 68-й же Вінісіус прошив оборону Ліверпуля й викотив передачу на Бензема, якому залишалось розстріляти ворота з мінімальної відстані. Карім це і зробив, однак м'яч пройшов над поперечкою!

Зрештою, на 79-й хвилині Реал показав мерсисайдців. Камавінга обігрався з Вальверде у центрі й запустив передачу в шпарину між Ван Дейком і Конате. Там стояв Бензема, який ефектно скинув м'яч вліво на Вінісіуса – той вивалився на рандеву з Аліссоном, але послизнувся! Втім, бразилець лежачи встиг відкотити сферу назад на Каріма. Той пробив у порожні ворота, закривши усі питання щодо виходу в чвертьфінал. 1:0!

У цьому моменті француз ще й пошкодження зазнав, тож його довелося зняти з гри. Ліверпуль не зміг огризнутись навіть моментом, не те щоб голом престижу. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу мадридців. Реал крокує у чвертьфінал Ліги чемпіонів!