"Роналду та Мессі – два видатні гравці останніх двох десятиліть. Лише повага до того, чого вони досягли. Але наше завдання не в створенні плану протистояння Мессі, а в тому, щоб перемогти Аргентину. Це не мій матч проти Мессі чи Нідерландів проти Мессі, це матч Нідерландів проти Аргентини.

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Я не хвилююся, але дуже обережно ставлюся до того, як грає Аргентина, тому що це фантастична команда з фантастичними гравцями. Тож ми маємо бути дуже хорошими у всіх лініях, тому ми маємо добре підготуватися до цього матчу.

Коли ти у чвертьфіналі, тобі залишається лише три гри до слави. Це наша можливість. Але, очевидно, ми повинні пройти аргентинську команду з одним із найкращих гравців усіх часів", – наводить слова ван Дейка ESPN.

Нагадаємо, поєдинок 1/4 фіналу ЧС-2022 Нідерланди – Аргентина відбудеться вже завтра, 9грудня, початок о 21:00.

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