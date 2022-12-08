"Роналду и Месси – два выдающихся игрока последних двух десятилетий. Только уважение к тому, чего они добились. Но наша задача не в создании плана противостояния Месси, а в том, чтобы победить Аргентину. Это не мой матч против Месси или Нидерландов против Месси, это матч Нидерландов против Аргентины.

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Я не волнуюсь, но очень осторожно отношусь к тому, как играет Аргентина, потому что это фантастическая команда с фантастическими игроками. Поэтому мы должны быть очень хороши во всех линиях, потому должны хорошо подготовиться к этому матчу.

Когда ты в четвертьфинале, тебе остается только три игры до славы. Это наша возможность. Но, очевидно, мы должны пройти аргентинскую команду с одним из лучших игроков всех времен", – приводит слова Ван Дейка ESPN.

Напомним, поединок 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды – Аргентина состоится уже завтра, 9 декабря, начало в 21:00.

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