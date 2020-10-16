"Мені на 6-річчя подарували футболку Шевченка, пам'ятаю це дуже добре. Мілан, 7-й номер. Пам'ятаю, це було таке щастя, як поштовх. Я з 6 років пішов на футбол. Шевченко для мене – кумир і дитинства, і зараз. Можна сказати, я виріс на його голах. Дуже шкода, що я не застав його в Динамо.

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Виклик у збірну для мене, швидше за все, заохочення і якась нагорода за те, що робиш у клубі. За клуб виходиш, працюєш, забиваєш. Тренери дивляться і викликають тих, хто у найкращій формі перебуває.

Якщо ви не були на Арені Львів і не стояли на полі під час аншлагу, мені важко вам щось пояснювати і якось передати відчуття. Це краще за секс. Там дійсно круто. Тренерський штаб, зокрема, Шевченко зробив атмосферу в команді. Є свої традиції, правила. Приїжджаючи в збірну, прекрасно розумієш, що потрібно робити, що не потрібно робити. Все відмінно, їдеш у збірну з хорошим настроєм, як на свято", – сказав Бєсєдін в ефірі FootballHub.

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