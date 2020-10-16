"Мне на 6-летие подарили футболку Шевченко, помню это очень хорошо. Милан, 7-й номер. Помню, это было такое счастье, как толчок. Я с 6 лет пошел на футбол. Шевченко для меня – кумир и детства, и сейчас. Можно сказать, я вырос на его голах. Очень жаль, что я не застал его в Динамо.

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Вызов в сборную для меня, скорее всего, поощрение и какая-то награда за то, что делаешь в клубе. За клуб выходишь, работаешь, забиваешь. Тренеры смотрят и вызывают тех, кто в лучшей форме находится.

Если вы не были на Арене Львов и не стояли на поле во время аншлага, мне трудно вам что-то объяснять и как-то передать ощущения. Это лучше секса. Там действительно круто. Тренерский штаб, в частности, Шевченко сделал атмосферу в команде. Есть свои традиции, правила. Приезжая в сборную, прекрасно понимаешь, что нужно делать, что не нужно делать. Все отлично, едешь в сборную с хорошим настроением, как на праздник", – сказал Беседин в эфире FootballHub.

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