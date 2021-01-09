"Не маю жодного пояснення, чому Ващук провалився. Ще незрозуміліше, чому повернувся до Києва і непогано відіграв ще сезон. Можливо, тут дорвався до чогось? Чого в Києві не було? Хоча дивно. У Києві теж друзі були, з якими міг покуражитися. Не гірше, ніж у Москві. Бувають незрозумілі речі. За всіма показниками супергравець, але більше "привозив", ніж допомагав.

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Йому платили 20 або 25 тисяч доларів на місяць. З умовою, як почне грати, все це перетвориться на 40. Ось тут у нас суперечка виникла. Грати він не почав, але 40 отримувати гостро бажав. Гроші були величезні. Єгор Тітов отримував 100, найбільше. У Калініченка було 10. У Дімки Парфьонова ті ж 10 або 20. А Ващуку навалили ось стільки, тому що грав в київському Динамо! Але потім довелося пояснити: "Ти не граєш, а "привозиш". Сиди, отримуй свої 25. Вийдеш на рівень – переробимо", – заявив Червіченко в інтерв'ю Спорт-Экспресс.

Нагадаємо, Ващук відіграв у московському Спартаку лише один рік (2003-й), після чого повернувся в Україну.

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