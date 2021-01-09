"Не имею никакого объяснения, почему Ващук провалился. Еще непонятнее, почему вернулся в Киев и неплохо сыграл еще сезон. Возможно, здесь дорвался к чему-то? Чего в Киеве не было? Хотя странно. В Киеве тоже друзья были, с которыми мог покуражиться. Не хуже, чем в Москве. Бывают непонятные вещи. По всем показателям суперигрок, но больше "привозил", чем помогал.

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Ему платили 20 или 25 тысяч долларов в месяц. С условием, как начнет играть, все это превратится в 40. Вот здесь у нас спор возник. Играть он не стал, но 40 получать остро желал. Деньги были огромные. Егор Титов получал 100, больше всех. У Калиниченко было 10. У Димки Парфенова те же 10 или 20. Ващуку навалили вот столько, потому что играл в киевском Динамо! Но потом пришлось объяснить: "Ты не играешь, а "привозишь". Сиди, получай свои 25. Выйдешь на уровень – переделаем", – заявил Червиченко в интервью Спорт-Экспресс.

Напомним, Ващук отыграл в московском Спартаке только один год (2003-й), после чего вернулся в Украину.

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