Трубин появился в стартовом составе на матч против Казахстана. Для него это первый выход на поле в сине-желтой футболке. Анатолий стал 313-м дебютантом в истории главной команды нашей страны.

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Более того, он стал самым молодым дебютантом-голкипером сборной Украины в официальных матчах. На момент сегодняшней игры Анатолию исполнилось 19 лет и 242 дня. Предыдущий рекорд принадлежал Александру Шовковскому, который впервые сыграл за главную команду страны еще в 1994-м в возрасте 19 лет и 315 дней. Об этом сообщила Влада Зинченко в эфире ТК Футбол.

Отметим, что самым молодым вратарем-дебютантом в товарищеских матчах до сих пор остается Андрей Лунин. На момент первой игры ему было 19 лет и 40 дней.

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