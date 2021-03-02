Голкипер "горняков" остался разочарован тем, как закончился поединок его команды против Зари в матче 16-го тура УПЛ (0:1).

"Чувствую негатив и опустошение... В течение 90 минут пытаешься, работаешь и в итоге на последней секунде все теряешь.

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Но это футбол, надо двигаться дальше. Это поражение сделает нас сильнее", – сказал Трубин в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер на своем поле уступил Заре. Единственный гол уже в добавленное время забил Дмитрий Иванисеня. Это поражение стало первым для Шахтера в текущем сезоне. Как следствие, "горняки" в турнирной таблице идут вторыми и уже на 4 очка отстают от Динамо.

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