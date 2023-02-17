Жозе Моурінью після матчу заявив, що програвати такі матчі для його команди – несправедливо. Рома створила більше моментів біля чужих воріт, але не зуміла їх реалізувати.

Ліга Європи: Рома провалилась у кінці, Уніон ледь не здобув перемогу в Амстердамі

У першому таймі Абрахам обіграв Павловича, але програв дуель воротареві Кьону, а після перерви Крістанте і Белотті перевірили на міцність каркас австрійських воріт. Розплата за нереалізацію своїх моментів настала наприкінці зустрічі: на 88-й хвилині 24-річний аргентинський півзахисник Капальдо протиснув центр римської оборони і забив з другого поверху єдиний і переможний гол.