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Тренер збірної Литви пояснив головну проблему команди, яка є суперником України у відборі на Євро-2020

14:27 230 Читать на русском
Тренер збірної Литви пояснив головну проблему команди, яка є суперником України у відборі на Євро-2020
Вальдас Урбонас / Федерація футболу Литви

Головний тренер збірної Литви Вальдас Урбонас розповів про ігрові недоліки команди.

"Звичайно, найбільше у нас болить голова через слабкість центру оборони. Лінас Клімавічюс ніяк не закріпилася в складі бухарестського Динамо. Маркас Паліоніс демонструє велике бажання показати себе, але також не грає у своєму клубі (Ян Регенсбург – прим. Футбол 24).

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Едвінас Гірдвайніс не брав участі в першому матчі, зараз здоровий і хоче грати. Однак зараз він тимчасово залишився без клубу. Зате останній матч Вітаутаса Андрюшкявічюса показав, що він прогресує, і я очікую, що саме він зіграє ключову роль у центрі оборони", – цитує Урбонаса Команда 1.

Збірна Литви є суперником України у відбірковому циклі Євро-2020. Очні зустрічі відбудуться 7 вересня та 11 жовтня.

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Теги
Україна Україна Литва Литва Євро-2020 Вальдас Урбонас Вальдас Урбонас
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